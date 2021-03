Kevin De Bruyne kon stempel niet drukken op Manchester Derby: “Hij is dan toch menselijk”

Geen derbyzege en dus geen wereldrecord voor Manchester City, dat met 2-0 onderuit ging tegen Manchester United. Kevin De Bruyne speelde geen al te beste partij volgens de Britse pers.

LEES OOK. Manchester City en De Bruyne weten na 21 zeges op rij weer wat verliezen is: Manchester United wint in het Etihad

Een vroege penaltygoal van Bruno Fernandes en een knal van Luke Shaw bezorgden Man United de overwinning op Old Trafford. Geen 22ste zege op rij dus voor De Bruyne en Pep Guardiola en dus geen wereldrecord, wat op 27 opeenvolgende overwinningen staat.

De Bruyne kon zijn stempel niet drukken en kreeg dan ook kritiek in menig Engelse krant.

“Hij is dan toch menselijk”, stelde The Mirror vast. “We hebben al meermaals lyrisch geschreven over Kevin De Bruyne en zijn sensationele prestaties voor Manchester City. Maar tegen Manchester United hij een offday, een zeldzame. Hij toonde dat zelfs de allerbesten wel eens echt slecht kunnen zijn op bepaalde momenten. Keer op keer probeerde de Belgische spelmaker passes te versturen die nergens toe leidden. Hij gaf de bal ook vaker weg dan normaal in plaats van er iets nuttig mee te doen. De Bruyne is natuurlijk nog niet volledig fit na zijn blessure en zit daarom nog niet in topvorm. Man City heeft weliswaar genoeg materiaal om dat op te vangen, maar het was een ongewoon zicht om De Bruyne zo zwak te zien presteren.”

Foto: EPA-EFE

Net niet gebuisd

Toen er door The Daily Mail punten werden uitgedeeld, stond de Rode Duivel dan ook niet op de eerste rij. Hij kreeg een zes op tien. “De Belg is op de sukkel sinds zijn terugkeer uit blessure en was dat ook tegen Man United. Zijn radar staat niet juist, al liet hij soms wel een glimp van zichzelf zien.”

Manchester Evening News en The Evening Standard vonden ‘KDB’ goed voor slechts een vijf op tien. “De Bruyne ziet meer dingen dan eender wie, maar hij brak voor één keer meer kansen af van Man City dan dat hij er creëerde.”