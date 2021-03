Aarschot plaatst automaten met gratis maandverband in scholen en stadsgebouwen

Aarschot - Het stadsbestuur van Aarschot wil maandverband gratis toegankelijk maken voor elke vrouw. In secundaire scholen en stadsgebouwen komen automaten met gratis maandverband. “Toegang tot menstruatieproducten is een recht voor elke vrouw”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). De actie is maandag gelanceerd, naar aanleiding van Internationale Vrouwendag.

Volgens cijfers van Caritas Vlaanderen heeft gemiddeld 12 procent van de Vlaamse meisjes tussen 12 en 25 jaar al eens te weinig geld gehad om menstruatieproducten te kopen. Vijf procent van de Vlaamse meisjes bleef daarom zelfs al eens weg van school. Bij meisjes in armoede gaat het respectievelijk om liefst 45 procent en 15 procent.

“Voor ons als stadsbestuur is het fundamenteel: elke vrouw heeft dezelfde rechten”, zegt Rutten. “Het is daarom evident dat, net zoals toiletpapier, ook maandverband vrij toegankelijk is in de publieke ruimte. Met de actie ‘Aarschot goed geregeld’ gaan we het engagement aan om maandverband gratis toegankelijk te maken in onze stad.”

Acht automaten

In een eerste fase plaatst het stadsbestuur automaten met gratis maandverband in de meisjestoiletten van secundaire scholen. “We kiezen voor maandverband omdat uit onderzoek blijkt dat dit bij meisjes nog steeds het populairste menstruatieproduct is”, vervolgt Rutten. “De totale investering bedraagt 9.058 euro. Daarvoor kopen we acht automaten aan en voorzien we in een starterspakket van 200 doosjes maandverband voor elke school. In elk doosje zitten twee maandverbanden.”

Na de scholen komen er ook automaten in de toiletruimtes van stadsgebouwen, zoals de sporthal, het cultureel centrum of jeugdcentrum De Klinker. Ook openbare toiletten zullen voorzien worden van gratis maandverband.