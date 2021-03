Canada eerste land dat anticonceptiepil Estelle van Luiks bedrijf Mithra goedkeurt

Het Luikse farmabedrijf Mithra mag zijn anticonceptiepil Estelle op de markt brengen in Canada. Dat is het eerste land wereldwijd dat het licht op groen heeft gezet voor het middel op basis van het natuurlijke hormoon estetrol, zo meldt Mithra maandag.

Estetrol wordt geproduceerd door de foetus tijdens de zwangerschap. Het farmabedrijf is erin geslaagd het hormoon te reproduceren. “Deze goedkeuring is niet alleen de eerste, maar ze is ook erg symbolisch omdat het vandaag net Internationale Vrouwendag is”, aldus Mithra-topman Leon Van Rompay in een persbericht.

Mithra verwacht dat zijn Canadese partner, Searchlight Pharma, de anticonceptiepil in de loop van de zomer effectief op de markt zal brengen in Canada. Dat zal gebeuren onder de merknaam “Nextstellis”. Het Luikse beursgenoteerde bedrijf verwacht in de eerste helft van dit jaar nog gelijkaardige goedkeuringen in Europa en de Verenigde Staten.