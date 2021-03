Chiptekort doet Duitse industrie onverwacht krimpen

De industriële productie in Duitsland is in januari onverwacht gedaald, waarmee er een einde komt aan acht maanden van onafgebroken groei. Dat bleek maandag uit cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis. Onder meer de auto-industrie had te leiden onder een tekort aan chips.

De productie in de industrie van de grootste economie van Europa daalde in januari met 2,5 procent ten opzichte van december. Analisten hadden gerekend op een lichte groei. De industriële productie lag in januari ook 4,2 procent onder het niveau van februari vorig jaar, de maand voor de eerste coronabeperkingen werden ingevoerd.

Dagen stil

De daling heeft onder meer te maken met het chiptekort, waardoor autobouwer Volkswagen bijvoorbeeld de productie in zijn fabriek in Wolfsburg meerdere dagen moest stilleggen. Daarnaast was er een behoorlijk lagere productie in de bouwsector, ook omdat werkzaamheden werden gehinderd door het winterweer.

Maandag werden in Duitsland een aantal beperkende maatregelen opgeheven. Zo konden onder meer niet-essentiële winkels de deuren weer openen.