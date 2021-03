Schip met 130 ton stookolie aan boord vastgelopen voor kust van Mauritius

Op een rif nabij Port Louis, de hoofdstad van het eiland Mauritius, is zondag een trawler met aan boord 130 ton stookolie gestrand. Voor de tweede keer in goed zeven maanden tijd wordt het bij toeristen populaire eiland in de Indische Oceaan geconfronteerd met een ongeluk dat de kusten met ernstige vervuiling bedreigt. Kustwacht en leger zijn maandag druk in de weer om de olie weg te pompen.

De kapitein van de vissersboot, die vaart onder Chinese vlag, sloeg zondagavond alarm. Het schip heeft ook nog 5.000 kilo smeerolie aan boord, maar zou verder geen andere lading aan boord hebben. Rond het schip zijn alvast drijvende versperringen gelegd om de olie tegen houden mocht die lekken uit het zinkende schip.

Eind juli strandde al een bulkcarrier op een koraalrif voor de kust van Mauritius. Die had bijna 4.000 ton stookolie aan boord, waarvan 1.000 ton is weggelekt en die behalve toeristische stranden ook een natuurpark in zee bedreigde. Tienduizenden mensen trokken naar aanleiding daarvan in augustus de straat op om te betogen tegen de in hun ogen nalatige manier waarop de regering van premier Pravind Jugnauth het scheepsongeluk en de vervuiling had aangepakt. Het was van 1982 dat zoveel eilandbewoners de straat waren opgetrokken.