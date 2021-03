Miljardairsfamilie Agnelli stapt in schoenenmerk Louboutin

De miljardairsfamilie Agnelli, eigenaar van onder meer Ferrari en Juventus Turijn, investeert via haar holding Exor 541 miljoen euro in het luxeschoenmerk Louboutin. Ze krijgt daarvoor een belang van 24 procent in de producent van de schoenen met de rode zolen, zo hebben beide bedrijven maandag aangekondigd.

De familie krijgt in ruil voor de investering twee van de zeven zitjes in de raad van bestuur van Louboutin in handen. Christian Louboutin lanceerde zijn bedrijf in 1991 in Parijs. Ondertussen heeft Louboutin 150 winkels in 30 landen, en het wil onder meer uitbreiden naar China.

Exor is een van de grootste gediversifieerde holdings in Europa en wordt gecontroleerd door de familie Agnelli. Haar portefeuille bestaat vooral uit ondernemingen waarin Exor tot de belangrijkste aandeelhouders behoort, zoals PartnerRe, Ferrari, Stellantis, CNH Industrial, GEDI Gruppo Editoriale, Juventus FC, Shang Xia en The Economist Group.