Senegal schort alle lessen op voor een week wegens onrust

In Senegal hebben de autoriteiten besloten om vanaf maandag alle lessen voor een week op te schorten als gevolg van de rellen van de voorbije dagen. Ze willen op die manier “de leerlingen, onderwijzers en schooladministratie beschermen tegen het geweld dat met de manifestaties gepaard gaat”, luidt het in een gezamenlijk communiqué van het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Werk.

Senegal, dat bekend staat als een baken van stabiliteit in West-Afrika, riskeert opnieuw af te stevenen op een turbulente week nadat het land de voorbije dagen al met de zwaarste onrust sinds jaren werd geconfronteerd. Zo is er voor de komende drie dagen opnieuw opgeroepen tot manifestaties.

Onrust na arrestatie Sonko

Aanleiding voor de recente onrust is de arrestatie afgelopen woensdag van parlementslid Ousmane Sonko, een vooraanstaand figuur van de Senegalese oppositie. Die arrestatie zorgde voor woedende reacties bij de aanhangers van Sonko, maar droeg ook bij tot de groeiende ergernis van de bevolking over de verslechterde levensomstandigheden in het arme land. Bij de rellen vielen al zeker vijf doden.

Maandag verschijnt Sonko voor de rechter in Dakar. De ordediensten zijn inmiddels nadrukkelijk aanwezig en patrouilleren onder meer met tanks door de straten van de hoofdstad. De omgeving van de rechtbank is afgezet.

LEES OOK. Vooraanstaand oppositiefiguur gearresteerd in Senegal

Volgens de officiële versie werd Sonko opgepakt wegens het verstoren van de openbare orde terwijl hij op weg was naar de rechtbank. Daar zou hij verhoord worden omtrent beschuldigingen van verkrachting en doodsbedreigingen. Zelf hekelt het oppositielid dat het gaat om een complot tegen hem, bedoeld om hem uit te sluiten van de volgende presidentsverkiezingen. President Macky Sall ontkent die beschuldingen.