Opsporingsbericht: “Ruitjesman” betast jonge vrouwen op het openbaar vervoer

De politie is op zoek naar een man tussen de 40 en 45 jaar oud die jonge vrouwen, waaronder ook een minderjarig meisje, betast heeft op het openbaar vervoer.

Op 24 november 2020 werd een minderjarig meisje betast op bus 214 van De Lijn richting Brussel. De verdachte stapte in Zellik op de bus, ging naast het slachtoffer zitten en wreef meermaals zijn been tegen haar dij. Daarna legde hij zijn jas op zijn knieën en schoof hij zijn hand, die door de jas verborgen werd, tussen de benen van het meisje. Het slachtoffer veranderde van plaats en de verdachte stapte af aan de halte Heilig Hart maar werd later door het slachtoffer opnieuw opgemerkt aan de halte Simonis.

“De man is niet aan zijn proefstuk toe. Tussen 2018 en 2020 pleegde hij al zeker 15 gelijkaardige feiten waarbij hij telkens op dezelfde manier te werk ging. Hij zoekt zijn slachtoffers op het openbaar vervoer, vaak in het Brussels Gewest of in de richting van Brussel. Hij zet zich naast of over zijn slachtoffers, ook al zijn er elders nog vrije zitplaatsen. Hij gebruikt zijn jas om zijn hand te verbergen en ze zo ongemerkt tussen de benen van de vrouwen te kunnen schuiven zodat hij hun dijen en intieme delen kan aanraken. Wanneer hij geconfronteerd wordt, blijft hij rustig, gebruikt hij een smoesje en zegt hij niets gedaan te hebben”, staat er te lezen op de website van de politie.

Beschrijving van de verdachte

Opvallend is ook zijn kledingkeuze, bij meerdere feiten draagt de man een ruitjeshemd. Beschrijving van de verdachte: De man is tussen de 40 en 45 jaar oud, hij is klein van gestalte, ongeveer 1m60 en mager gebouwd. Hij heeft kort donker haar en wat opvalt is dat hij zowel op zijn voorhoofd als op zijn kruin kaal is. Verder spreekt hij Frans. De politie vraagt ook aan andere slachtoffers om contact op te nemen. Discretie wordt verzekerd.

Herkent u deze verdachte of hebt u informatie over dit feit? Neem dan contact op met de politie op het gratis nummer 0800/30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.