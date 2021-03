Vrouwenvoetbal in de lift: stijgende cijfers en Voetbal Vlaanderen zet met ‘Futbalista’ elk voetballend meisje centraal

Voetbal Vlaanderen lanceert met ‘Futbalista’ een merk om voetballende meisjes te accentueren. De bedoeling is dat alle voetballende meisjes zich in de waarden herkennen: Verfijnd, passie, stoer, vriendschap, beleving en f(l)air zijn er een aantal van. Of meisjes nu starten met voetballen, vrouwen zich inschrijven voor de trainerscursus, of clubs een workshop volgen om te starten met een meisjeswerking … Futbalista omvat het allemaal. “We zijn ervan overtuigd dat de voetballende meisjes zich kunnen identificeren met Futbalista”, vertelt Niki De Cock, coördinator van Futbalista.

“Meer en meer meisjes in Vlaanderen staan hun voetbalmannetje op en naast het terrein. Met meer dan 28 000 zijn ze intussen. Ze vonden de afgelopen vier jaar al maar eenvoudiger de weg naar de voetbalclub wat resulteerde in een groei van maar liefst 35%”, zegt Stefan Verheyen, Grassroots Manager bij Voetbal Vlaanderen.

In 2020 waren 13% van de nieuwe aansluitingen in 2020 vrouwelijk. Daarmee is het aandeel vrouwelijke leden binnen Voetbal Vlaanderen de afgelopen vier jaar gestegen van 7,5% naar 8,8% . Bovendien wordt de gemiddelde leeftijd waarop meisjes starten met voetballen steeds jonger. De gemiddelde leeftijd van het startende meisje is op dit moment 9,4 jaar -bij de jongens ligt die op 8,1 jaar- terwijl dat twee jaar geleden nog tien jaar was. “Het zijn allemaal cijfers die aantonen dat ook meisjes een hart voor voetbal hebben en dat zij de afgelopen jaren de goesting in voetbal hebben ontdekt via de regionale clubwerking of promotionele activiteiten van de federatie”, gaat Verheyen verder.

Ianthe Meersschaert, doelvrouw van Zulte Waregem. Foto: BELGAIMAGE

Al is er ook nog werk aan de winkel. Bijna 1 op 4 meisjes start immers pas met voetballen na hun 12de. Dat toont aan dat er nog bepaalde drempels zijn waar de meisjes en hun ouders tegenaan botsen. Samen met de clubs wil Voetbal Vlaanderen die drempels wegwerken en de meisjes op een gelijkwaardige manier verwelkomen en omringen. Voetbal Vlaanderen wil met Futbalista de omgeving nog meisjes- en vrouwvriendelijker maken.

Concrete doelen

Een greep uit de te realiseren doelstellingen uit het beleidsplan 2021-2024:

• Een jaarlijkse stijging van 16% van het aantal voetballende meisjes tot en met 18 jaar.

• Een jaarlijkse stijging van 6% van het aantal voetballende vrouwen ouder dan 18 jaar.

• Eind 2024 heeft 60% van de clubs met jeugdwerking een vrouw in een relevante, verantwoordelijke clubfunctie.

• Eind 2024 heeft 50% van de clubs met jeugdwerking specifiek aandacht voor voetballende meisjes in hun opleidingsplan.

• Vanaf 2024 is er in elke provincie een jeugdreeks U16 en/of U20 voor exclusieve meisjesteams.

• Vanaf 2024 heeft 40% van de clubs met jeugdwerking ook een volwassen vrouwenteam in competitie (recreatief of competitief)

• Tegen eind 2024 is het aantal actieve vrouwelijke trainers gestegen met 50%.

Daarnaast zet Voetbal Vlaanderen ook sterk in op de opleiding en ontwikkeling van de topsportmeisjes. Het succesproject in de Women’s Football Academy (WFA) te Leuven is daar een voorbeeld van.

De 21-jarige Amber Tysiak debuteerde onlangs voor de Red Flames. Foto: ISOPIX

Ondersteuning

Voetbal Vlaanderen wil ook de clubs nog mee ondersteunen. Via clubondersteuners begeleidt Voetbal Vlaanderen de clubs individueel in hun traject en ontwikkeling van Futbalista. Net zoals afgelopen jaren blijft Voetbal Vlaanderen ook projecten organiseren waaraan clubs en meisjes kunnen deelnemen. Denk aan de Futbalista festivals, Futbalista op school waarmee voornamelijk meisjes met een migratieachtergrond worden bereikt, het UEFA Disney Playmakers project, maar ook eigen Futbalista tornooien.

Daarnaast breidt Voetbal Vlaanderen het competitief en recreatief aanbod voor jong en oud verder uit zodat elke Futbalista haar goesting vindt. Te beginnen met een nieuwe U20 competitie die het postformatieproces voor meisjes moet vervolledigen en de brug moet vormen naar het senior vrouwenteam. Een mooi evenwicht in het aanbod moet ervoor zorgen dat het meisje op haar eigen club zelf de keuzes kan maken die het best past bij haar persoonlijke wensen en sportbeleving.