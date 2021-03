Zware brand in villa legt drugslab bloot

Kapellen / Putte-Kapellen - In de Heidestraat-Zuid in Kapellen is maandag brand ontstaan in een vrijstaande villa. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon twee aanwezige honden bevrijden. In de villa werd een synthetisch drugslab aangetroffen.

Het vuur ontstond rond 11.30 uur in een moeilijk bereikbare villa aan een zijweggetje van de Heidestraat-Zuid. De locatie was slechts een factor die het blussen bemoeilijkte. “In de woning werd een synthetisch drugslab aangetroffen”, zegt Tom De Gent, woordvoerder van de politiezone Noord (Kapellen, Stabroek). Dat zorgde ervoor dat de massaal toegesnelde brandweer heel voorzichtig te werk moest gaan.

Het waren wandelaars die de hulpdiensten hadden gewaarschuwd omdat ze knallen gehoord hadden, zo werd de brand vastgesteld. In de woning waren ook tijdens de bluswerken nog verschillende knallen te horen. Van de bewoners van het pand is voorlopig geen spoor, de politie gaat ervan uit dat zij niet thuis waren op het moment van de brand. Ze zullen opgespoord worden om uitleg te geven over het drugslab in de woning.

Twee grote honden die in de villa aanwezig waren konden door de brandweer in veiligheid gebracht worden. Door de brand is de Heidestraat-Zuid voorlopig afgesloten voor alle verkeer.

Foto: BFM