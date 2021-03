Jongetje (4) overleden na ongeval met landbouwmachine in Opgeldenaken

Een 4-jarig jongetje is zaterdag overleden nadat hij verpletterd werd door een landbouwmachine in Opgeldenaken (Jodoigne-Souveraine), deelgemeente van Geldenaken. Dat bevestigt het parket van Waals-Brabant.

De jongen reed met de fiets toen hij aangereden werd door een landbouwmachine. De chauffeur had het kind klaarblijkelijk niet gezien.

Het openbaar ministerie concludeerde dat het om een tragisch ongeval ging. De burgemeester van Geldenaken noemt het ongeval een tragedie voor de familie en de hele plaatselijke gemeenschap.

Een voertuig waarmee het ongeval gebeurde is een Manitou, genoemd naar de Franse constructeur. Het is een soort van alleterreinheftruck die voor allerlei taken kan gebruikt worden.