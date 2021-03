Erling Haaland zet Bayern niet op lijst met “gewenste bestemmingen” en dus mengt ‘Der Rekordmeister’ zich in de debatten

Bayern maakte afgelopen weekend opnieuw duidelijk wie de nummer één is dankzij een 4-2-zege tegen Borussia Dortmund. En dat ondanks twee doelpunten van Erling Braut Haaland, een speler die ze in Beieren wel kunnen waarderen.

De Noorse spits van amper 20 jaar scoort de ene na de andere goal voor BVB. Hij deed dit seizoen al 28 keer de netten trillen in 27 optredens. Geen wonder dat zowat elke Europese topclub zijn zinnen heeft gezet op Haaland, die in 2022 een afkoopclausule van 75 miljoen euro zal hebben.

Maar volgens het Duitse Sport Bild willen de groten van het Europese voetbal komende zomer al toeslaan. Dortmund staat momenteel pas zesde in de Bundesliga en dreigt een ticket voor de Champions League te missen, wat voor een zware financiële aderlating zou zorgen in een sowieso al moeilijke periode door de coronacrisis.

Foto: ISOPIX

Haaland, die volgens Transfermarkt 110 miljoen euro waard is, zou volgens Sport Bild zes clubs op zijn lijst van voorkeuzes hebben gezet als het effectief tot een transfer zou komen. Dat zijn: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Barcelona en Juventus.

“Niets uitsluiten”

Wie goed leest, ziet daar Bayern niet tussen staan. En dat wil ‘Der Rekordmeister’, dat bekendstaat om het wegkopen van talenten bij Duitse concurrenten, niet zomaar laten gebeuren.

“Er kan veel gebeuren in het leven”, aldus Bayern-coach Hansi Flick. “Ik kan dus niets uitsluiten. Momenteel heeft hij nog een meerjarencontract bij BVB, maar hij is de focus van veel topclubs. Als het ervan komt, dan wordt hij een van de toptalenten van Dortmund die naar Bayern zijn gegaan. Maar Haaland bepaalt onvermijdelijk zelf voor wie hij kiest. Hij is een jonge speler die enorm hongerig is als het om doelpunten gaat. Hij heeft een geweldige drive, fantastische snelheid en een sterke afwerking.”

Al liet CEO Hans-Joachim Watzke niet veel later weten dat BVB er alles aan zal doen om toppers als Haaland en Jadon Sancho te behouden. “Ik verwacht geen gekke dingen in de zomer. Ik ken de situatie van de Europese competities zeer goed en de wolken werden steeds minder donker.”