VRT haalde Harry en Meghan binnen na strijd met commerciële zenders maar wil niet zeggen hoeveel ze betaalden

Vanavond zendt Eén het ophefmakende interview van Oprah Winfrey met Britse royals Harry en Meghan uit, slechts een dag nadat het interview voor het eerst te zien was op de Amerikaanse zender CBS. De openbare omroep haalde de uitzending binnen na een biedstrijd met commerciële omroepen DPG Media (VTM) en SBS (Play4).

Racisme, de andere kant opkijken na valse beschuldigingen...de Britse prins Harry (36) en echtgenote Meghan Markle (39) zijn niet mals voor het Britse koningshuis in de CBS-documentaire Oprah Winfrey in gesprek met Meghan en Harry. Geen wonder dat zowat alle tv-zenders ter wereld de uitzendrechten willen bemachtigen.

Volgens de Britse krant The Guardian is het programma al in 70 landen verkocht. In het Verenigd Koninkrijk zou de commerciële zender ITV een miljoen pond neergeteld hebben (1,2 miljoen euro). Wat de VRT, die de documentaire vanavond uitzendt, ervoor betaalde is niet geweten. “Dat soort bedragen hebben we alleszins niet”, klinkt het daar. Toch wist de openbare omroep de uitzending binnen te halen nadat die aan de Belgische markt werd aangeboden. Ook DPG Media en SBS boden mee. “Maar ons bod werd niet weerhouden”, klinkt het daar.

Na de tweede biedronde zou de VRT een “significante voorsprong” gehad hebben, waardoor de strijd gestreden was. De VRT kocht het interview omdat het in lijn ligt met wat de openbare omroep al aanbiedt, zegt Vermeir. “Royalty en koningshuizen zijn relevant voor een breed publiek. Voor Canvas hebben we ook The Windsors aangekocht en vorig jaar maakten we een reeks over koning Filip.”