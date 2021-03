Vijftien maanden cel voor man die toppolitici bestookte met mails over coronabeleid (en een verkeersboete)

Koksijde / Avelgem - Een 58-jarige man uit Koksijde die talrijke politici, het gerecht en de politie bestookte met honderden corona-gerelateerde e-mails heeft in de Brugse rechtbank vijftien maanden cel gekregen.

Jan Jambon (N-VA), Zuhal Demir (N-VA), Hilde Crevits (CD&V), Pieter De Crem (CD&V), Sophie Wilmès (MR), gouverneur Carl Decaluwé, professor Carl Devos, politie Westkust, Perskring Kortrijk: het rijtje slachtoffers van J.V. (58) is lang en divers. De Koksijdenaar bestookte hen met honderden, vaak beledigende e-mails waarin hij telkens weer zijn beklag deed over het coronabeleid. Het leverde hem een dagvaarding op wegens belaging en smaad.



V. deed niet enkel zijn beklag over het coronabeleid. Ook Avelgems burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) moest het ontgelden wegens een volgens V. onterechte parkeerboete. De man viseerde ook de zaakvoerster van een Koksijds immokantoor na een mislukt sollicitatiegesprek.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

J.V. werd in het verleden al drie keer veroordeeld voor belaging. Volgens de gerechtspsychiater kampt hij met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. “Alleen een strenge straf kan hem doen inzien dat hij de schuldige is en niet de anderen”, aldus de procureur, die een jaar cel vroeg.

Advocaat Jonas Bel drong aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt speelde bij de start van de coronacrisis zijn werk kwijt en was niet akkoord met de coronamaatregelen”, pleitte hij. “Voor mijn cliënt waren die mails gewoon een virtuele manier om in discussie te gaan.” De rechter ging daar niet op in en veroordeelde hem tot vijftien maanden cel.