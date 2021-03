Dieter Penninckx vecht ontslag aan en stuurt ingebrekestelling naar KV Mechelen

Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx werd twee weken geleden uit de raad van bestuur van KV Mechelen gestemd, maar hij probeert terug te vechten. Penninckx, die in opspraak kwam na het faillissement van modegroep FNG en verdacht wordt van financiële fraude, stuurde via aangetekend schrijven een ingebrekestelling naar de club en de bestuurders.

Hij betwist daarin (de geldigheid van) zijn ontslag en stelt dat hij als hoofdaandeelhouder controle moet kunnen uitoefenen op KV, wat nu niet meer mogelijk is. Hij heeft immers geen beslissingsrecht meer, maar volgens Penninckx is dat geen goeie zaak voor de club. Hij pleit ook voor corporate governance, met een strikte scheiding tussen het directiecomité en de raad van bestuur.

Het is nu afwachten hoe Malinwa zal reageren. De andere aandeelhouders willen nog altijd naar een onderhandelde oplossing, waarbij Penninckx een deel van zijn aandelen – hij heeft nu 71,2 procent, wat volgens de clubstatuten niet mag – verkoopt, zodat hij maximaal nog 49 procent in handen heeft. Maar alle onderhandelingen draaiden het voorbije half jaar op niks uit. Evengoed kan het straks, als er géén oplossing komt, tot een rechtszaak komen. Een ingebrekestelling is doorgaans de laatste stap voor het opstarten van een gerechtelijke procedure.