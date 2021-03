Experts op hun hoede voor verborgen uitbraken van coronavirus: “Maar tegelijk ook positief teken”

In een Leuvens woon-zorgcentrum zijn 40 bewoners besmet geraakt met het coronavirus nadat ze gevaccineerd waren. Alleen: niemand wist het, want niemand is er ziek geworden. Goede punten voor het vaccin, maar tegelijk zijn experts ook beducht voor verborgen uitbraken. “Daar moeten we voor blijven opletten, zeker tot alle risicopatiënten gevaccineerd zijn.”