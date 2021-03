Militaire junta in Myanmar trekt licenties vijf belangrijke mediabedrijven in

De nieuwe militaire regering in Myanmar heeft de licentie van vijf belangrijke mediabedrijven ingetrokken. Dat heeft de staatszender maandag meegedeeld. De getroffen bedrijven mogen geen nieuws meer produceren.

Het gaat om Mizzima News, DVB, Khit Thit Media, 7 Day en persagentschap Myanmar Now.

Eerder waren veiligheidsdiensten reeds binnengedrongen in de gebouwen van Myanmar Now, waarbij computers en documenten in beslag werden genomen. Aangezien alle werknemers al in veiligheid waren gebracht, werd niemand gearresteerd, aldus het persagentschap.

Daarnaast is er nu ook sprake van een derde dodelijk slachtoffers bij de protesten maandag. In Pyapon, ten zuiden van de hoofdstad Yangon, overleed een 30-jarige man aan de gevolgen van een schot in de maag, aldus lokale media. Zes anderen raakten gewond.

De junta, die na een staatsgreep op 1 februari aan de macht kwam, gaat de laatste weken alsmaar harder tekeer tegen critici, waaronder ook talrijke journalisten. Toch kwamen maandag opnieuw tienduizenden mensen de straat op.