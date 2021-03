Leopold II moet zijn tunnel afgeven aan Annie Cordy, maar wie was dat ook weer?

Ze was al ereburger van Brussel, had in haar geboortegemeente Laken al een park dat haar naam kreeg. En nu wordt ook de Leopold II-tunnel in Brussel officieel naar haar vernoemd. Onze Franse zuiderburen mogen haar dan al hebben geadopteerd als een van hún absolute muzikale sterren, Brussel is Annie Cordy nooit vergeten. En Annie Cordy Brussel al evenmin.