Gemeente hangt vlag met clitoris aan gemeentehuis als “politiek symbool van emancipatie”

De clitoris is te zien op de gevel van het gemeentehuis. Foto: Sint-Gillis

Sint-Gillis - Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag hangt maandag aan het stadhuis van Sint-Gillis een vlag van een clitoris.

De gemeente Sint-Gillis plaatste de vlag “als eerbetoon aan alle vrouwen en als oproep om hun plaats in het leven en in de stad op te eisen, en ook een beetje als een knipoog naar de fameuze ‘piemelmuur’ in Sint-Gillis.”

Twee jaar lang sierde daar een mannelijk geslachtsdeel een van de muren aan de Bareel. Op de Internationale Vrouwendag staat het vrouwelijk geslachtsdeel even in de kijker. “Het vrouwelijke lustorgaan is uitgegroeid tot een feministisch en bij uitstek politiek symbool van emancipatie. De clitoris als symbool van zelfontplooiing en vrouwelijke verleidingskracht brengt de bestaande modellen, de sociale en politieke orde, en het heersende patriarchaat aan het wankelen”, klinkt het nog bij de gemeente.