Tomorrowland werkt aan uitstel naar eind augustus, begin september

Tomorrowland heeft concrete plannen om de editie van dit jaar niet zoals gepland in juli te houden, maar met zes weken uit te stellen naar eind augustus, begin september. Dat zegt Gazet Van Antwerpen en de festivalorganisatie bevestigt aan Belga dat er gesprekken lopen met alle stakeholders en de nodige aanvragen zijn ingediend.

“We willen nu echt kunnen opstarten en dit is een mogelijke piste”, stelt woordvoerster Debby Wilmsen.

Eerder had ook Rock Werchter laten vallen dat een uitstel naar het einde van de zomer een optie zou zijn om toch nog een festival te kunnen organiseren dit jaar. Graspop en het Nederlandse Best Kept Secret gooiden dan weer wel al de handdoek voor 2021.

“We zijn in gesprek met de verschillende overheden die betrokken zijn bij de organisatie van het festival, maar ook met minister Vandenbroucke, het coronacommissariaat en ga zo maar door”, legt Wilmsen uit. “Daarnaast hebben we ook de vraag gesteld aan onze toeleveranciers, hotels en andere partners. We onderzoeken dus nog of het haalbaar is.” De huidige data - 16 tot en met 18 en 23 tot en met 25 juli - worden wel nog niet definitief opgegeven, benadrukt Wilmsen.