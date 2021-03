Amerikaans centrum voor ziektepreventie: “Gevaccineerde personen mogen afspreken zonder mondmaskers”

Volledig ingeënte personen mogen twee weken na de tweede prik binnen onderling afspreken zonder mondmaskers en afstandsregels. Dat staat in de nieuwe richtlijnen die het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie (CDC) maandag heeft bekendgemaakt.

In het openbaar en als ze in contact komen met niet-gevaccineerde personen moeten ze wel een mondmasker blijven dragen en de afstandsregels respecteren.

Ook indien volledig gevaccineerde personen een bezoek brengen aan een huishouden met niet-gevaccineerden die een laag risico lopen op een ernstig ziektebeeld mogen mondmaskers en de afstandsregels achterwege blijven. Denk bijvoorbeeld aan een ingeënte grootouder die langsgaat bij haar dochter en de kleinkinderen.

Daarnaast moeten volledig ingeënte personen ook niet langer een test laten afnemen of in quarantaine gaan als ze blootgesteld werden aan Covid-19, al is dat wel enkel het geval als ze asymptomatisch blijken te zijn. Indien ze toch symptomen vertonen, moeten ze zich nog steeds laten testen en in quarantaine gaan.

In het openbaar en in contacten met niet-volledig gevaccineerde personen blijven de afstandsregels en mondmaskerplicht wel onveranderd van kracht.

Het CDC baseert zich voor de nieuwe richtlijnen op vroege indicaties dat ingeënte personen een geringere kans hebben om een asymptomatische infectie op te lopen. Bovendien zou het risico om anderen te besmetten ook lager liggen. Volgens het gezondheidsinstituut zouden de nieuwe richtlijnen betrekking hebben op zo’n tien procent van alle Amerikanen.