Jean-Marie Dedecker nuanceert uitspraken over openen terrassen: “Duidelijk verkeerd begrepen”

Middelkerke - Wie dacht om vanaf 15 maart naar Middelkerke te trekken om er op een terrasje of een beachbar te genieten van een hapje en een drankje is eraan voor de moeite. De dag na zijn interview in De Zevende Dag op Een, nuanceert burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) zijn eerdere straffe uitspraken.

Jean-Marie Dedecker wil er geen misverstand over laten bestaan: horecauitbaters die op 15 maart hun terrassen buitenzetten en er meteen ook klanten gaan serveren, zijn in overtreding met de coronamaatregelen. “Wie zegt dat ik opgeroepen heb tot burgerlijke of politieke ongehoorzaamheid, heeft dat duidelijk verkeerd begrepen”, weerlegt Dedecker. “Er bestaat nog altijd een verschil tussen een terras buiten zetten en er een uitbaten. Ik heb wel degelijk de uitbaters de toelating gegeven om hun terrassen uit te zetten, zoals ieder jaar trouwens. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de infrastructuur van de vaste constructies in het midden van de zeedijk, met hun vloeren en omheiningen. Geen stoelen en tafels, dat niet. Ook de uitbaters van de beachbars op het strand mogen dat doen, maar van uitbating mag geen sprake zijn. Takeaway kan natuurlijk wel, maar de klanten mogen op de terrassen niets nuttigen. Dat is trouwens het idiote van de situatie. Mensen mogen dan een ijsje eten op een niet ontsmette bank, maar op een volledig coronavrij terras kan dat niet. Te gek voor woorden”, foetert Dedecker.

Danny Van Den Broucke baat aan zee vier strandbars uit, waarvan een in Middelkerke en een in Westende. En die zal hij volgende week allemaal opzetten, zegt hij resoluut. Foto: Dany Van Loo

Zelfbediening het veiligst

Danny Van Den Broucke baat aan zee vier strandbars uit, waarvan een in Middelkerke en een in Westende. En die zal hij volgende week allemaal opzetten, zegt hij resoluut. “Ik zet mijn bars helemaal coronaproof klaar voor het komend seizoen en dat zullen heel wat van mijn collega’s met mij doen”, aldus Van Den Broucke. “Veel terrassen staan trouwens nu al uit. Zoiets kan men niet verbieden. Maar ik begrijp niet dat we tot 1 mei moeten wachten om effectief open te gaan. Dat kan nu al in perfect veilige omstandigheden, zeker als je met zelfbediening werkt. Kelners die aan tafel bedienen en die eventueel besmet geraken, verspreiden het virus namelijk veel vlugger. Bij zelfbediening wordt de bar telkens ontsmet, wast het personeel voortdurend de handen en houden ze veel gemakkelijker afstand. Wat we nu zullen zien zijn klanten die hun bestelling komen ophalen om die dan dicht bijeen te nuttigen tegen de omheining van de beachbar. Is dat dan veilig? Wie trouwens zegt dat terrassen alleen niet renderen, Zoals Horeca Vlaanderen, heeft het helemaal verkeerd voor. Het vele volk aan zee zal er hoe dan ook dankbaar van gebruikmaken. En stellen dat het kan regenen? Wel dat gebeurde voor corona ook.”