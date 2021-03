Ex-wielerbelofte krijgt werkstraf voor vervalsen universiteitsdiploma

Antwerpen - De correctionele rechtbank heeft voormalig wielerbelofte Oskar G. (26) uit Antwerpen veroordeeld tot 250 uur werkstraf en 800 euro boete, omdat hij een vervalst diploma van de KU Leuven had aangekocht voor een sollicitatie. Hij had ook zijn verzekering proberen oplichten.

Oskar G. had begin 2019 aangifte gedaan van de diefstal van zijn gsm. Met het proces-verbaal wilde hij bij zijn verzekeraar aankloppen om zijn geld te recupereren. Zijn plan mislukte toen uitkwam dat het toestel nooit werd gestolen.

Enkele maanden later liet hij valselijk een diploma van Bachelor of Business Administration van de KU Leuven opstellen. Hij betaalde er 150 euro voor en gebruikte het document om bij het mediabedrijf Bloomberg in Londen te solliciteren. Daar ontdekte men al snel dat Oskar G. nooit aan de KU Leuven gestudeerd had.

Zijn advocaat had aangevoerd dat Oskar G. in een zwart gat was gevallen, nadat hij zijn droom om profwielrenner te worden had moeten opbergen. Hij had verkeerde keuzes gemaakt en werd in 2017 en 2018 veroordeeld voor drugshandel. In de zomer van 2019 was hij zijn vriendin achterna gereisd naar Londen en wilde hij het daar gaan maken. Om een goede job te kunnen vinden, had hij een vervalst diploma gekocht.

Het openbaar ministerie had vijftien maanden cel gevorderd. De verdediging had om een werkstraf gevraagd, om zijn toekomst niet te hypothekeren. Oskar G. heeft zich intussen herpakt: hij runt een eigen zaak en volgt een opleiding. De rechtbank ging maandag op dat verzoek in.

De KU Leuven stelde zich burgerlijke partij en kreeg een symbolische euro schadevergoeding toegekend.