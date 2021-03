Scholen die sneeuwklassen in het water zagen vallen, trekken nu in de zomer naar de bergen

Tientallen lagere scholen die hun sneeuwklassen in het water zagen vallen door de coronacrisis hebben beslist om in mei of juni alsnog naar de bergen te trekken. Niet om te skiën, maar om te wandelen. “Normaal organiseert een 100-tal scholen zijn sneeuwklassen via ons”, zegt Marina Claes van de Vereniging Openluchtklassen (VOK), een vzw van het katholiek onderwijs. “Die zijn allemaal afgeschaft. Leerlingen vinden dat uiteraard heel spijtig want ze zijn er vaak al van het vierde leerjaar mee bezig om in het zesde te gaan skiën.”

Eén op de drie scholen hoopt dat ze als alternatief op bergklas kunnen. Nog eens een derde van de scholen gaat in de plaats op zee- of bosklas. De rest heeft geen vervangende activiteit geboekt. Vraag is of die meerdaagse uitstappen naar het buitenland zullen mogen. De kwestie ligt op tafel tijdens het corona-overleg dinsdag tussen het onderwijsveld, minister Ben Weyts en de virologen. “We hopen in elk geval dat de binnenlandse uitstappen mogelijk worden”, zegt Claes. “Heel wat scholen hebben hun bos- of zeeklas uitgesteld naar het derde trimester. Er staan nog 15.000 kinderen te popelen - alleen al via onze organisatie - om te vertrekken.”