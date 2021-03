Drie Belgen en Kossounou in prestigieus talentenlijstje

Het gerenommeerde onderzoeksbureau CIES Football Observatory heeft een lijst gepubliceerd met de grootste voetbaltalenten van dit moment. Daarin is er een prominente plaats voor onze landgenoten Charles De Ketelaere, Jérémy Doku en Nicolas Raskin en Club-verdediger Kossounou.

Het CIES - Centre International d’Etude du Sport - publiceerde maandag een lijst met de meest beloftevolle voetbaltalenten ter wereld per geboortejaar (2000, 2001, 2002, 2003 of later). Het probeerde daarvoor een objectieve maatstaf te nemen die gebaseerd is op het aantal minuten dat een youngster heeft gevoetbald in de binnenlandse competitie afgewogen tegen de sportieve waarde van zijn team op wereldniveau.

Jadon Sancho van Borussia Dortmund krijgt de allerhoogste score, Alphonso Davies (Bayern München) en ploegmakker Elring Haaland staan mee op het podium. Op de tiende plaats bij de spelers met geboortejaar 2000 staat voormalig AA Gent-aanvaller Jonathan David (Lille). In de top-vijftien bij geboortejaar 2001 staan twee spelers van Club Brugge: Charles De Ketelaere (6e) en Odilon Kossounou (13e). Ook Standard-middenvelder Nicolas Raskin (18e) haalt de lijst.

Bij de spelers uit 2002 staat Jérémy Doku zelfs op het podium. Hij moet enkel Pedri (Barcelona) en Leonidas Stergiou (St. Gallen) laten voorgaan.

TOP-TIEN PER GEBOORTEJAAR

GEBOREN IN 2000

1. Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

2. Alphonso Davies (Bayern Munich)

3. Erling Haaland (Borussia Dortmund)

4. Sven Botman (Lille)

5. Vinicius Junior (Real Madrid

6. Pedro Neto (Wolves)

7. Phil Foden (Manchester City)

8. Ferran Torres (Manchester City)

9. Dejan Kulusevski (Juventus)

10. Jonathan David (Lille)

GEBOREN IN 2001

1. Bukayo Saka (Arsenal)

2. Mason Greenwood (Manchester United)

3. Benoit Badiashile (Monaco)

4. Myron Boadu (AZ Alkmaar)

5. Ersin Destanoglu (Besiktas)

6. Charles De Ketelaere (Club Brugge)

7. Jason Knight (Derby)

8. Anatoliy Trubin (Shakhtar)

9. Curtis Jones (Liverpool)

10. Michael Olise (Reading)

13. Odilon Kossounou (Club Brugge)

18. Nicolas Raskin (Standard)

GEBOREN IN 2002

1. Pedri (Barcelona)

2. Leonidas Stergiou (St Gallen)

3. Jeremy Doku (Rennes)

4. Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

5. Eduardo Camavinga (Rennes)

6. Nuno Mendes (Sporting Lisbon)

7. Ryan Gravenberch (Ajax)

8. Ansu Fati (Barcelona)

9. Kaio Jorge (Santos)

10. Talles Magno (Vasco da Gama)

GEBOREN IN 2003 OF LATER

1. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

2. Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

3. Isak Johannesson (IFK Norrkoping)

4. Harvey Elliott (Liverpool)

5. Fabricio Diaz (Liverpool Montevideo)

6. Jamal Musiala (Bayern Munich)

7. Youri Regeer (Ajax)

8. Wahid Faghir (Vejle BK)

9. Lucas Gourna-Douath (Saint-Etienne)

10 Loizos Loizou (Omonia)

Bekijk de volledige lijst hier.