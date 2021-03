Nederland versoepelt nog niet en vraagt geduld tot april

Welke risico’s durven we nemen, dat was de hamvraag bij de onderhandelingen over de coronamaatregelen in Nederland. Het antwoord is weinig. Nederland versoepelt voorlopig niet, het stelt enkel een aantal maatregelen bij, zo bleek maandagavond op een persconferentie. Rutte hoopt rond Pasen de horeca perspectief te geven.

Normaal houdt de Nederlandse regering om de drie weken een persconferentie. Nu was er maar twee weken tussen. Belangrijkste reden: volgende week zijn er verkiezingen in Nederland.

“Als we tegen het begin van de zomer iedereen een keer kunnen vaccineren, kunnen we eindelijk grote stappen zetten richting normale leven. Dan is corona nog onder ons maar niet meer alles bepalend”, zei premier Mark Rutte maandagavond op zijn persconferentie.

Versoepelingen waar onze noorderburen op gehoopt hadden vanaf 16 maart, zijn er amper. Enkel een aantal correcties op de huidige maatregelen. Voor het overige wordt geduld gevraagd. Tot april.

De Nederlandse minister-president Mark Rutte hoopt rond Pasen “nieuwe stappen” te kunnen zetten met het afschalen van de coronamaatregelen. Daarbij hoopt hij vooral de horeca meer perspectief te kunnen bieden.

“De terrassen mogen wellicht rond Pasen weer open, mits de coronacijfers het toelaten”. Dat zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maandag tijdens de persconferentie over corona. “Wel komt er een maximaal aantal gasten aan tafel en op het terras. Voor het zover is, moet de druk op de ziekenhuizen eerst afnemen en moet het virus zich minder snel verspreiden. Nu ligt het zogeheten reproductiegetal boven de 1, wat inhoudt dat iedere persoon minstens een andere persoon besmet. “

Intussen blijft de avondklok, iedereen had op versoepelingen gehoopt, van kracht. Zeker als tot 30 maart. Met een uitzondering: 15,16 en 17 maart. Dan zijn er verkiezingen en gelden speciale regels.”Want een avondklok mag vrije verkiezingen niet in de weg staan”, zei Rutte.

Wie die dagen te laat op straat loopt, zal geen bekeuring krijgen. Op voorwaarde dat hij op weg is van het stembureau naar huis.

Zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar zijn vanaf 16 maart wel weer mogelijk. Kleedkamers zijn open, douches niet/

“Omdat er weinige dingen zo gezond zijn als sporten en we allemaal met coronakilo’s worstelen, wordt buitensporten vanaf volgende week wel mogelijk voor mensen vanaf 27 jaar. Met vier kunnen die buiten sporten”, zegt Rutte.

Slechts twee klanten per verdiepingen van een winkel blijkt nauwelijks haalbaar voor grote winkels. Vanaf 16 maart worden de regels voor winkelen dan ook bijgestuurd. Voor kleine winkels blijven de bestaande regels gelden, voor grote winkels wordt dat 1 klant per 25 vierkante meter met maximum 50 klanten per winkel. En met tijdsloten

Het reisadvies voor het buitenland wordt verlengd tot donderdag 15 april. “Op 23 maart, bij het volgende overleg, kijken we of we apart reisadvies kunnen geven voor de meivakantie en hopelijk ook voor de zomervakantie”, aldus Rutte.

Hugo de Jong, minister van Volksgezondheid, zei nog dat de Nederlandse regering werkt aan een app die mensen meer vrijheid moet geven. “De app moet bewijzen dat mensen negatief getest hebben of gevaccineerd zijn en moet het mogelijk maken dat mensen weer toegang krijgen tot horeca, bioscopen of andere evenementen. Het moet ook als vaccinatiebewijs gaan dienen als dat in het buitenland wordt gevraagd, bijvoorbeeld op vakantie.”