Verontwaardigde reacties na dood David: “Nooit begrijpen. Nooit aanvaarden”

Beveren-Waas / Sint-Niklaas - Vanuit de politiek, vanuit de holebigemeenschap, op sociale media… Overal regent het reacties op de homofobe moord in Beveren, waarbij de 41-jarige David P. uit Sinaai om het leven kwam. “Met zijn dood komen alle woede, alle verdriet en alle angsten van een hele gemeenschap als lava in een vulkaan naar boven.”

Premier Alexander De Croo “is zwaar geschokt door de extreme homohaat in Beveren”. “Dit is echt verschrikkelijk. Mijn diep medeleven aan de familie en vrienden van het slachtoffer. Justitie moet nu zijn werk doen. Maar laat één ding duidelijk zijn: we zullen in ons land dit geweld nooit aanvaarden.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V): “In een volwassen samenleving is geen plaats voor homofoob geweld. De gebeurtenissen in Beveren zijn volstrekt onaanvaardbaar. Ik leef mee met de familie en vrienden van het slachtoffer.”

Sarah Schlitz (PS), staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit: “Dit is absoluut verschrikkelijk en buitengewoon ernstig. Dit herinnert ons aan de homofobe moord op Ihsane Jarfi. De geschiedenis herhaalt zich. We moeten dit soort misdaad bestrijden door haatzaaiende uitlatingen van homofobe aard tegen te gaan.”

Sophie Wilmès, voormalig premier en nu minister van Buitenlandse Zaken voor MR: “In België kan onze genderidentiteit - ondanks alle vooruitgang op dat vlak - leiden tot geweld en zelfs de dood. Dat is volkomen onaanvaardbaar. Mijn gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van het slachtoffer.”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez: “Homofobie is verwerpelijk. Ik walg van zo’n haat. We veroordelen dat. De onmenselijke en laffe misdaad tegen een man in Beveren herinnert ons eraan dat gelijkheid, vrijheid en verdraagzaamheid een dagelijkse strijd zijn.”

Bart Somers (Open VLD), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en viceminister-president: “Homohaat. Schandelijk en beangstigend. Hokjesdenken, het permanent promoten van afkeer en angst leidt tot deze waanzin. Justitie moet homofobie steeds kordaat aanpakken. Met de Vlaamse regering zetten we extra in op preventie en ondersteuning lokaal beleid tegen seksuele intimidatie en geweld.”

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen): “Geen stem kan luid genoeg klinken tegen de moord in Beveren. Extreme haat met de dood tot gevolg. Omdat je als man van mannen houdt. Justitie moet zijn werk doen. Tegelijk is brede aanpak nodig tegen het sluipend gif van haat.”

“Verschrikkelijk”, zo tweette ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Vermoord worden om wie je bent. Voor zulk homofoob tuig is geen plaats in onze maatschappij. Nu niet. Nooit! Veel sterkte aan familie en vrienden.”

“Dit komt heel hard aan”, zo reageerde Wim Raes, niet alleen actief binnen de holebi-vzw Tiszo maar ook een vriend van slachtoffer David P., bij VTM Nieuws. “David was heel joviaal, heel open over zijn geaardheid en altijd te bereid te helpen als we een actie deden. Binnen de holebigemeenschap neemt de angst toe, ook bij de jeugd. De politie doet enorm goed werk, maar we merken dat de mensen schrik hebben om een klacht in te dienen bij gaybashing.”

“Verschrikkelijk nieuws in de kranten dit weekend”, schreef de vzw Wel Jong Niet Hetero op Instagram. “Je bent niet alleen in wat je voelt, wij voelen het ook. Woede, onbegrip, verdriet. Probeer niet met die gevoelens te blijven zitten. Deel ze met vrienden, geliefden, met ons. Draag zorg voor jezelf en voor elkaar. En vooral: gebruik je stem. Laat van je horen. We laten het hier niet bij. We laten haat niet winnen.”

Ook Senne Misplon en Joppe De Campeneere van de vzw Wel Jong Niet Hetero schreven nog een reactie in eigen naam op Twitter. “Dit gevoel… Totale verlamming en totaal niet meer weten wat nu. Ik heb oprecht geen idee. Andere LGBT’ers en queers: ik wou dat ik jullie kon vastpakken. Ik weet het. Ik voel het ook. Ge zijt niet alleen. Ik zie u graag”, aldus De Campeneere. “Bedankt aan anderen om mij de woorden te geven die ik niet meer heb”, retweette Misplon. “Heel veel warmte en knuffels voor alle LGBT’ers en queer people vandaag en morgen des te meer.”

Ook radiopresentator Sam De Bruyn “slaagde er niet in de juiste woorden te vinden”. “Ik heb nochtans al 34 jaar zelden moeite met woorden. Deze keer doet het te veel pijn om ze te zoeken en uit te schrijven, te schreeuwen, zelfs te fluisteren. David werd vermoord. Vermoord. En met zijn dood komen alle woede, alle verdriet en alle angsten van een hele gemeenschap als lava in een vulkaan naar boven. Mijn gemeenschap. Mijn angst ook. Angst die elke dag wordt weggeduwd. Tot dat niet meer lukt. Zoals vandaag. Angst. Omdat we liefhebben.”

VRT-journalist Riadh Bahri: “Wakker worden. En niet weten wat zeggen. Behalve heel droevig zijn. En kwaad. En een beetje angstig. Velen onder ons zijn het gewoon. De scheldwoorden. De blikken. Het op je hoede zijn. Maar dit. Dood omwille van wie je bent. Nooit begrijpen. Nooit aanvaarden.”