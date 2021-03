Witte Huis vindt getuigenis van Harry en Meghan “moedig”, Boris Johnson “heeft niet gekeken”

Het blijft reacties regenen op het ophefmakende interview dat prins Harry en zijn vrouw Meghan gaven aan Oprah Winfrey. Het Witte Huis liet zo pas weten dat er moed voor nodig is om te getuigen over mentale gezondheidsproblemen.

Het Witte Huis heeft maandag de “moed” van de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle na hun explosief interview op de Amerikaanse televisie nog eens in de verf gezet.

“Vertellen over zijn eigen strijd tegen kwesties van mentale gezondheid vraagt voor iedereen moed”, zei woordvoerster Jen Psaki.

Niettemin zijn beide “privépersonen”, aldus Psaki. “Wij leveren geen verdere commentaar in naam van de president.”

Boris Johnson noemt de uitspraken die de Britse prins Harry en diens vrouw Meghan Markle hebben gedaan een zaak van het koninklijk paleis. Hij wil zich niet mengen in privé affaires en heeft het vraaggesprek ook helemaal niet gezien, zegt zijn woordvoerder.

In Britse media is onthutst gereageerd op onder meer uitspraken van Markle die klaagde over discriminerende taal aan het hof, over haar schoonvader en over haar schoonzus. Ze gaf aan psychisch zwaar geleden te hebben, onder meer door de houding van haar schoonzus Kate.

Britse media vragen zich af wat er van de beschuldigingen waar is en wat de motieven van het stel zijn.

Oprah Winfrey zette maandag koningin Elisabeth al uit de wind door duidelijk te stellen dat het koninklijke paar geen opmerkingen maakten over de huidskleur van Archie.

Prins Harry en Meghan Markle hadden verteld over de zorgen die binnen het Britse koningshuis werden geuit over de huidskleur van hun zoon Archie. Er werden volgens hen vragen gesteld over hoe donker zijn huidskleur zou worden.

“Het waren niet de koningin en prins Philip die zich zorgen maakten over de kleur van Archie’s huid toen Meghan zwanger was”, zei Oprah Winfrey daar maandag over.