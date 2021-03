Een eerste onderzoek naar de knieblessure van Hannes Delcroix wees uit dat het allemaal wel lijkt mee te vallen. Er zijn wel nog bijkomende tests nodig om te achterhalen wat er precies aan de hand is en hoe lang de centrale verdediger out is. Delcroix had al last van de knie tegen Standard en kreeg daarom rust in de beker tegen Cercle, maar viel zondag tegen KV Mechelen opnieuw uit. De halve finale van de beker halen, nu zondag tegen Racing Genk, wordt heel lastig.