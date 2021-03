Rookworstmerk Unox wil consument meer groenten doen eten

Unilever wil verduurzamen en daar hoort minder vlees bij. Uitgerekend via hun merk Unox – bekend van de rookworst – willen ze consumenten minder vlees en méér groenten doen eten.

De vegetarische rookworst bestaat al even, maar die vindt veelal enkel ingang bij vegetariërs. Om die reden gaat Unilever hybride worsten – half vlees, half vleesvervanger – op de markt brengen. In mei lanceert Unox een chipolataworstje waarvan de helft van het vlees vervangen werd door kidneybonen. De grootste ‘winst’ willen ze halen bij de afdelingen soepen. Het aantal vegetarische opties moet omhoog, daarnaast willen ze daar meer peulvruchten en minder vlees in verwerken. Het bedrijf wordt “heus niet helemaal” plantaardig, klinkt het nog. Maar het vlees dat er verwerkt wordt, moet beter worden, dus gaat Unox vanaf 2022 enkel nog vlees gebruiken dat een keurmerk kreeg van de Nederlandse dierenbescherming.