Eerste bezoek van Donald Trump aan New York sinds vertrek uit Witte Huis

De Amerikaanse ex-president Donald Trump heeft maandag een bezoek gebracht aan zijn geboortestad New York, voor het eerst sinds hij uit het Witte Huis is vertrokken.

De gewezen president verblijft momenteel in Mar-a-Lago in Florida. Hij heeft nog steeds zijn woning in de Trump-toren op Fifth Avenue. Hij werd maar kort opgemerkt: zondagavond laat bij zijn aankomst. Een foto van de New York Post toont hem achteraan in een voertuig.

In de namiddag op maandag manifesteerden een twintigtal van zijn aanhangers voor de wolkenkrabber. Enkelen hadden een opschrift “We Love Trump” en “Trump 2024” bij zich.

De terugkeer van Trump naar New York, een democratisch bolwerk waar huidig president Joe Biden een grote meerderheid van de stemmen won in november, blijft discreet. Er was geen enkele officiële communicatie over het bezoek, de agenda en de duur. De Secret Service, die instaat voor de bescherming van Amerikaanse ex-presidenten, gaf eveneens geen informatie.