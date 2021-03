Sergio Conceiçao staat als trainer van FC Porto op het punt Juventus uit te schakelen in de Champions League. Wie had dat ooit gedacht?

We hebben tegenwoordig onze mond vol over Lamkel Zé, maar ook Sergio Conceiçao heeft in de drie jaar die hij bij Standard in België voetbalde flink wat uitgestoken. Het dieptepunt was een schorsing van ...