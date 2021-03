Krasselend Anderlecht met neus op zorgelijke cijfers gedrukt: weinig veldgoals en geen luchtmacht

Schaart Anderlecht zich bij de laatste vier of wenkt opnieuw een seizoen zonder deelname aan Play-off 1? Voor een eindbalans is het nog te vroeg, maar het gelijkspel tegen KV Mechelen drukte paars-wit met de neus op enkele opmerkelijke, zelfs zorgelijke cijfers.

30 veldgoals: strafschoppen verhullen het probleem

KV Mechelen-coach Wouter Vrancken noemde hem zondag nog de “beste spits in de reeks”. Lukas Nmecha bekoort – dat zeker –, maar zijn kwaliteiten als koelbloedige afwerker worden vooral geëtaleerd vanaf elf meter. Anderlecht zette zondag zijn tiende strafschop van het seizoen om, de achtste al voor Nmecha. Laat de strafschoppen weg en de topschutter van paars-wit zit aan amper vijf doelpunten. Dan nog is hij topschutter. Trek de penalty’s af van de goals die Anderlecht maakte en het zit aan slechts dertig goals. Dat is bedroevend weinig. Trekken we van alle ploegen in 1A de strafschoppen af, dan komt alleen Moeskroen (25 stuks) moeilijker tot scoren. Al de rest, dus ook Cercle Brugge en Waasland-Beveren, puren dus meer doelpunten uit het veldspel en standaardsituaties dan Anderlecht.

2 kopbalgoals: Anderlecht heeft géén luchtmacht

Powerplay, ballen in de zestien, luchtduels voor het vijandige doel: wanneer de nood het hoogst is, tappen teams veelal uit hetzelfde vaatje. Niet Anderlecht. Omdat Vincent Kompany het simpelweg niet wil? Of omdat hij meer dan wie ook beseft dat zijn team simpelweg geen luchtmacht heeft? Feit is dat Anderlecht vandaag over geen enkele speler beschikt die dit seizoen een kopbaldoelpunt maakte. De enige twee bij paars-wit die dit seizoen een bal tegen de touwen kopten – Dimata en Tau – zijn vertrokken. De meeste andere eersteklassers zitten nochtans om en bij de tien doelpunten met het hoofd. Alleen de staartploegen komen niet eens aan vijf stuks... en Anderlecht, waar Kompany ook moet vaststellen dat hij met Miazga en Cobbaut nog slechts twee veldspelers telt die groter zijn dan 1,85 meter.

LEES OOK (+). ANALYSE. Anderlecht, waar mannen weer jongens werden