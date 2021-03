Pascal Plovie houdt blauw oog over aan akkefietje na Standard - Club Brugge

De potjes kookten afgelopen donderdag flink over na Standard - Club Brugge. Zowel op als naast het veld waren er verschillende opstootjes toen de late gelijkmaker van Okereke werd afgekeurd. Pascal Plovie, ex-speler en huidig materiaalman van blauw-zwart, ging in de clinch met de materiaalman van Standard. Na een duw van Plovie verkocht die de ex-verdediger een klap tegen zijn oog. Plovie hield er uiteindelijk een blauw oog aan over.