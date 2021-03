Bijna helft meer oproepen over kindermishandeling

De hulplijn 1712 heeft vorig jaar 45 procent meer oproepen gekregen over kindermishandeling. Dat blijkt uit het jaarverslag van de organisatie. Kindermishandeling is al jaren het vaakst besproken onderwerp tijdens oproepen naar de hulplijn voor vragen over geweld.

In het coronajaar 2020 kreeg de hulplijn het hoogste aantal oproepen sinds zijn oprichting in 2012: in totaal 8.059 oproepen over 11.305 (mogelijke) slachtoffers van geweld, misbruik of kindermishandeling. Tegenover 2019 gaat het om 49 procent meer oproepen.

Partnergeweld (+85 procent) werd veel vaker aangehaald, maar kindermishandeling blijft veruit de vaakst voorkomende problematiek waar de hulplijn mee te maken krijgt. De oproepen gingen over 6.407 (mogelijke) slachtoffers van kindermishandeling. Bij partnergeweld ging het over 2.110 (mogelijke) slachtoffers.

“Het is logisch dat mensen meer gesensibiliseerd zijn om contact met ons op te nemen als ze vermoedens hebben of weet hebben van kindermishandeling”, zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van 1712. “Zo hoort het ook. We verwachten van volwassenen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en stappen zetten naar hulpverlening, politie of mensen in de omgeving van het kind.”

Coronacrisis

Dat familiaal geweld lijkt toe te nemen, is volgens Van de Voorde niet los te koppelen van de context van de coronacrisis. “Bepaalde beschermende factoren voor familiaal geweld kwamen onder druk, terwijl risicofactoren op scherp kwamen te staan. Onder meer de dagelijkse structuur viel weg, net als vrijetijdsbestedingen. Ook sociaal isolement is een risicofactor.”

De hulplijn breidde zijn openingsuren uit, en kreeg tijdelijk extra middelen. Die waren nodig, want zeker tijdens de eerste lockdown in maart geraakten veel mensen niet binnen bij 1712. “We hebben sinds dit jaar op piekmomenten, op maandag bijvoorbeeld, onze capaciteit verdubbeld. Op maandagen zijn er nu tien lijnen om de toevloed te kunnen verwerken”, legt Van de Voorde uit. De verwachting is dat het aantal oproepen hoog zal blijven, omdat mensen niet altijd onmiddellijk de stap naar de hulpverlening zetten.

Nieuwe campagne

In een nieuwe campagne combineert 1712 de problematieken van partnergeweld en kindermishandeling. In een spot zal een koppel te zien zijn dat ruzie maakt in aanwezigheid van hun kinderen. Dat gebeurt naar aanleiding van de tv-reeks Als je eens wist van Hilde van Mieghem, die de negatieve impact van partnergeweld en vechtscheidingen op kinderen belicht. “Als kinderen herhaaldelijk getuige zijn van conflicten van hun ouders heeft dit een negatieve impact op hun ontwikkeling en welzijn. Kinderen blootstellen aan partnergeweld is een vorm van kindermishandeling”, zegt Van de Voorde.