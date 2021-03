Een van de grootste acties tegen georganiseerde misdaad ooit in ons land: ruim 1.500 agenten vallen binnen op meer dan 200 adressen

Politie en gerecht zijn bezig aan één van de grootste politie-acties ooit tegen de georganiseerde misdaad in ons land. Op meer dan 200 plaatsen zijn agenten binnengevallen. Er zijn al verschillende mensen meegenomen voor verhoor. De actie zou het resultaat zijn van twee jaar onderzoek.

Van in het hele land zijn politiemensen opgetrommeld voor de grootschalige actie die zich vooral rond het Antwerpse situeert en in Limburg situeert.

Op meer dan 200 plaatsen zijn agenten vanaf 5 u. dinsdagochtend binnengevallen, bevestigt Eric Van Duyse van het federaal parket.

Op veel plaatsen gingen eerst agenten van de speciale eenheden naar binnen alvorens speurders van de federale gerechtelijke politie aan hun huiszoeking konden beginnen.

Alles wordt gecoördineerd door een Mechelse onderzoeksrechter maar de actie is zo groot dat het commando op het terrein zowel vanuit Brussel als vanuit Antwerpen wordt gevoerd.

Er wordt vooral gezocht naar drugsdealers (cocaïne) maar ook de personen die hun activiteiten faciliteren, zoals informanten en witwassers.

Het federaal parket communiceert wellicht pas woensdag over de actie maar nu al is duidelijk dat al meerdere verdachten zijn meegenomen voor verhoor.

Deze actie is volgens speurders niet alleen een van de grootste in zijn soort, er ging ook twee jaar speurwerk aan vooraf. Onder meer de communicatie tussen de verschillende verdachten werd al een tijd gevolgd om alle takken van het netwerk goed in kaart te kunnen brengen.

Onderzoekers zijn er van overtuigd dat ze de drugswereld in ons land vandaag een zware klap hebben toegediend.