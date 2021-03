Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter viert 85ste verjaardag in kliniek na hartoperatie en coma

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter zal zijn 85e verjaardag woensdag in een herstelkliniek in de Walliser Alpen moeten vieren. De Zwitser herstelt daar van een ingrijpende hartoperatie die hij eind vorig jaar onderging. Blatter werd na de operatie een week in een kunstmatige coma gehouden.

Zijn dochter Corinne Blatter meldde eind januari dat haar vader de intensive care had verlaten. Bronnen bevestigden aan persbureau DPA dat Blatter momenteel revalideert in een kliniek in het kanton Wallis.

Blatter leidde de Wereldvoetbalbond FIFA van 1998 tot 2015 tot hij, samen met toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini, werd geschorst vanwege een schending van de ethische regels. Dat ging onder meer om een betaling van een kleine 2 miljoen euro aan de Fransman, vermoedelijk smeergeld. Er lopen nog steeds rechtszaken tegen hem, terwijl hij voor zes jaar uit het voetbal werd verbannen.

Blatter, die zijn verjaardag vanwege de coronaregels sober moet vieren, hoopt eind maart weer naar huis te kunnen.