Nieuwe, ongepubliceerde fragmenten van het interview met Meghan en Harry: “Plots wilde de Queen ons niet meer zien”

De Britse koninklijke familie - dat nog niet gereageerd heeft op interview van Prins Harry en zijn vrouw Meghan met Oprah - is in crisisoverleg. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC dinsdag. Intussen verschijnen er al nieuwe fragmenten van het interview waarin Meghan Markle openlijk spreekt over haar gezin en Harry vertelt over hoe de Queen hen plots niet meer wilde zien.

Dinsdag deelde ‘CBS This Morning’ nieuwe fragmenten van het interview met Oprah dat naar verluidt drie uur geduurd heeft. Oprah kwam ook zelf wat uitleg geven over haar ontmoeting met het koppel. In een van die fragmenten vertelt Meghan Markle over haar relatie met haar ouders. Haar vader sprak namelijk geregeld met de pers de voorbije jaren, vaak in een negatieve context.

“Plots was er een obsessie over alles in mijn wereld, waaronder ook mijn ouders. Ik heb hen proberen beschermen maar ze probeerden hen om te kopen”, vertelt Meghan, volgens wie de pers er alles aan deed om met haar ouders te kunnen spreken. “Ik heb echt geprobeerd om hen te beschermen maar ze probeerden hen om te kopen. En eens ze hem gevonden hadden, gingen ze naast hem wonen en stuurden ze hem allerlei pakjes op”.

Meghan Markle vertelt ook over het interview met haar vader dat de zondag voor haar trouw werd gedeeld: “Er is gewacht tot die zondag, waarschijnlijk om nog extra olie op het vuur te leggen. Toen ik het vernam, ben ik het hem gaan vragen. Maar hij antwoordde resoluut ‘neen’. Ik zei nochtans dat het belangrijk was dat hij eerlijk was voor de veiligheid van ons kind, zijn kleinkind.” Dat haar vader loog en het instituut niets deed om het te voorkomen, begrijpt Meghan tot op de dag van vandaag niet. “Ze zijn trouwens ook achter mijn moeder aangegaan, maar zij heeft nooit één woord gezegd. zij zwijgt al jaren”, zegt Markle nog.

“Ze schreef een boek, maar zag me voor het laatst 19 jaar geleden”

Oprah haalt in het fragment ook het boek van Samantha Markle aan, de halfzus van Meghan. Wanneer ze vraagt of Meghan zich verraden voelt, haalt Meghan haar schouders op: “Het is moeilijk om alles te vertellen als je me niet kent. Eigenlijk gaat het niet eens om verraad, want verraad heb je bij mensen die je kent. De laatste keer dat ik haar zag was 18 of zelfs 19 jaar geleden. En daarvoor zat er ook nog eens tien jaar tussen. Ze kent me niet en ze heeft trouwens haar familienaam pas terug naar Markle veranderd toen ik met Harry begon te daten.”

Meghan, Duchess of Sussex spoke out publicly about her father and half-sister for the first time during her and Prince Harry's wide-ranging interview with @Oprah Winfrey. #OprahMeghanHarry https://t.co/S8Rw1OClKS — CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021

“Onbeleefdheid en racisme zijn niet hetzelfde”

In een ander fragment vraagt Oprah waarom de kritiek en aanvallen op Meghan anders waren dan de gewoonlijke kritiek die de royals te horen krijgen. “Het was deze keer anders. Het volume was gewoon groter door de sociale media”, antwoordt Markle. “Er was ook het feit dat ik niet Brits ben. Helaas konden de andere familieleden dat niet zien. En als mensen van de familie zeggen dat iedereen het wel heeft meegemaakt, dan wil ik benadrukken dat het niet hetzelfde is. Ik neem aan dat het heel moeilijk was voor Kate toen ze Waity Katy genoemd werd omdat ze op William moest wachten. Maar onbeleefdheid en racisme zijn niet hetzelfde.” Volgens Meghan was er ook geen pers team achter hen zoals wel het geval was bij anderen.

Queen te druk bezig om hen te zien

Na de aankondiging van Harry en Meghan dat ze zouden stoppen als werkende royals, moesten ze normaal gezien naar de koningin gaan. Maar in een van de fragmenten vertelt Harry dat ze plots niet meer welkom waren. “Ze had ons gevraagd om meteen als we landden langs te komen voor de thee. Of voor het avondeten als we uitgeput waren van de reis. Maar toen we landden kreeg ik een bericht van mijn privésecretaris die zei dat we niet naar de Queen konden omdat ze het te druk had. Ze zou het de hele week zelfs te druk hebben”, vertelt prins Harry. Hij besloot meteen zijn grootmoeder op te bellen die bevestigde dat ze geen tijd had. Harry vertelt dat hij haar niet wilde pushen omdat hij wel besefte wat er gaande was. Oprah vraagt hem dan of de koninging niet zelf kan beslissen wat ze wil doen, waarop Harry antwoordt: “Als je hoofd van The Firm bent, zijn er altijd mensen rondom jou die advies geven. Maar wat me erg droevig maakt is het feit dat dat advies soms heel slecht is geweest”.

Overleg op hoogste niveau

De Britse koninklijke familie heeft nog niet gereageerd op het spraakmakend interview van het koppel maar volgens BBC zou er een crisisoverleg van het hoogste niveau aan de gang zijn. Volgens de Britse omroep zou het namelijk in toenemende mate onhoudbaar zijn voor de familie om niet te reageren op het interview dat zondagnacht verscheen in de Verenigde Staten en maandagavond te zien was in Groot-Brittannië.