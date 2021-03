Diesel tanken wordt woensdag duurder. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie. De maximumprijs voor een liter diesel (B7) stijgt met 3 cent tot 1,5210 euro.

Het is van eind januari 2020 geleden dat diesel tanken nog zo duur was. Ook stookolie (gasolie verwarming 50S) inslaan wordt kostelijker. De maximumprijs - vanaf een bestelling van 2.000 liter - stijgt 0,16 cent tot 0,6028 euro per liter. Het is van eind februari 2020 geleden dat stookolie nog zo duur was.