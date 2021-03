Excentrieke broers Azimi uit ‘The sky is the limit’ opgepakt in fraude-onderzoek

De Nederlandse politie heeft dinsdagochtend een huiszoeking gehouden in het hotel van de broers Salar (37) en Sasan (34) Azimi, de twee excentrieke broers die bekend werden door het tv-programma ‘The sky is the limit’. Volgens de politie gaat het om een fraude-onderzoek. Beide broers zijn gearresteerd.

De Nederlandse politie doorzocht dinsdagochtend enkele burelen van het hotel De Elderschans in het kleine Nederlandse dorpje Aardenburg, net over de Belgisch-Nederlandse grens, dat eigendom is van de twee Iraanse broers. Op hetzelfde moment werd in diezelfde straat ook het grote huis doorzocht waar de twee broers wonen, en wat in Aardenburg ‘het kasteel’ wordt genoemd.

Dat kasteel werd enkele jaren geleden uitgebreid gefilmd voor het tv-programma ‘The sky is the limit’. De beide broers vielen op door hun excentrieke gedrag. Zo reden ze onder meer rond in een goudkleurige Lamborghini.

Sasan Azimi, met de gouden Lamborghini Foto: Marc Herremans

De twee broers zouden een imperium hebben van hotels, restaurants en vastgoed in België en Nederland. Salar Azimi was de voorzitter van de Limburgse voetbalploeg Patro Eisden, tot die in december werd overgenomen door een Engelse ontwikkelaar.

Azimi liet zich opmerken toen hij zichzelf als voorzitter op het wedstrijdblad zette, en uiteindelijk zelfs scoorde. Ook met die voetbalclub kwam Salar Azimi vorig jaar al in opspraak, omdat hij geld van zijn bedrijf in zijn voetbalclub pompte.

“Het onderzoek in Aardenburg gaat om fraude”, zegt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage. De politie is in de beide panden op zoek naar computers, harde schijven en datadragers. De huiszoekingen zouden nog geruime tijd kunnen duren.

Ook in 2017 was er al een huiszoeking in het hotel van de twee broers. Toen kwamen ook de Nederlandse voedsel- en arbeidsinspectie mee, bij een onderzoek naar illegale tewerkstelling.

Twee mannen zijn dinsdagochtend in het kader van het huidige gearresteerd, bevestigt de Nederlandse politie. Volgens de Nederlandse media gaat het om de broers Azimi, maar dat wil de politie niet bevestigen.