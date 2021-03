Europees Parlement heft immuniteit Catalaanse politici Puigdemont, Comín en Ponsatí op

Het Europees Parlement stemt in met het verzoek van het Spaanse Hooggerechtshof om de immuniteit van de Catalaanse politici Carles Puigdemont, Antoni Comín en Clara Ponsatí op te heffen. De uitslag van die stemming is dinsdagochtend bekendgemaakt.

De voormalige regionale ministers trekken nu wellicht naar het Europees Hof van Justitie, maar omdat Puigdemont en Comín in België verblijven, zal de bal in het kamp van de Belgische justitie komen te liggen. Ponsatí verblijft in Schotland.

Het Spaanse gerecht vervolgt Puigdemont, Comín en Ponsatí voor hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017. Ze zijn alle drie schuldig bevonden aan belemmering van de rechtsgang, maar om de strafprocedure tegen voormalig minister-president Puigdemont en zijn oud-ministers Comín en Ponsatí te kunnen voeren, moeten ze in Spanje voorgeleid worden. Omdat ze zich in het buitenland bevinden - Puigdemont en Comín in België, Ponsatí in Schotland - werd tegen hen een Europees en een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Maar om dat dan weer te kunnen uitvoeren, moest het Europees Parlement eerst hun onschendbaarheid opheffen. In mei 2019 raakten ze namelijk verkozen in het Europees halfrond.

LEES OOK. Europees Parlement stemt over opheffing immuniteit Puigdemont

Geen uitspraak over schuld

Dat parlement heeft nu dus ingestemd met het verzoek van het Spaanse Tribunal Supremo om de immuniteit op te heffen. De stemming vond maandagavond plaats, maar de uitslag kon pas dinsdagochtend bekend worden gemaakt. 400 leden stemden met de vraag in om de immuniteit van Puigdemont op te heffen, 248 stemden tegen en 45 onthielden zich. Wat Comín en Ponsatí betreft was de uitslag identiek: 404 stemmen voor, 247 stemmen tegen en 42 onthoudingen.

Het Europees Parlement argumenteert dat de vervolging van de drie er niet op gericht is hun functioneren als Europees Parlementslid te bemoeilijken. De feiten waarvoor ze worden vervolgd, vonden namelijk plaats voor hun verkiezing als Europese volksvertegenwoordigers, de vervolging werd ook voordien ingesteld. Met zijn beslissing wil het Europees Parlement ook geen uitspraak doen over de schuld of onschuld van Puigdemont, Comín en Ponsatí, luidt het.

LEES OOK. Hoe zou het nog zijn met Carles Puigdemont?Strijd voor Catalonië duurt voort, vanuit zijn villa in Waterloo (+)

Uitlevering Puidemont en Comín

De drie Catalanen gaven al voor de stemming aan dat ze opnieuw naar het Europese Hof van Justitie zouden trekken indien ze hun immuniteit verloren. Ze menen dat het Spaanse Hooggerechtshof niet bevoegd is om zo’n verzoek te doen. De drie parlementsleden blijven ook de “politieke aard” van de procedures tegen hen aan de kaak stellen.

De Belgische advocaat van Carles Puigdemont, Paul Bekaert, voorspelde dinsdagochtend, in De Ochtend op Radio 1, een procedureslag. Na het Europees Hof moet de Belgische raadkamer (en eventueel de kamer van inbeschuldigingstelling) zich over de uitlevering van Puigdemont en Comín buigen. Als die daarmee instemt, zullen de Catalanen naar het Hof van Cassatie trekken en indien nodig ook naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, voorspelde Bekaert.

Begin dit jaar besliste de kamer van inbeschuldigingstellig om een andere Catalaanse politicus, Lluis Puig, niet aan Spanje over te leveren. Er speelde een bevoegdheidsconflict en bovendien zou Puig in Spanje mogelijk geen eerlijk proces gekregen hebben, luidde het. Het parket-generaal ging niet in cassatie tegen die beslissing.