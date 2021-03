Kapers op de kust? Toptalent Kylian Mbappé stelt contractverlenging bij PSG alweer uit

PSG begint ‘m te knijpen nu Kylian Mbappé zijn contractverlenging alweer uitstelt. De aanvaller heeft nog een contract tot 2022 in Parijs, maar PSG zou die verbintenis nog voor de kwartfinales van de Champions League willen verlengen. De tijd begint stilaan te dringen.

Iedereen bij PSG is er op gebrand om het jonge talent in Parijs te houden. Zowel coach Mauricio Pochettino als het bestuur van de club heeft aangegeven dat Mbappé een cruciaal deel uitmaakt van hun plannen en ze hem zeker willen houden. Maar de Franse landskampioen is niet de enige club die zich inspant voor de jonge Fransman. Onder meer Real Madrid ligt op de loer en wacht tot de spits vrijkomt in 2022. Mocht de spits een langer verblijf in de Franse hoofdstad toch weigeren, wil PSG snel handelen en een club vinden die de gevraagde 200 miljoen euro op tafel kan leggen. Mbappé zelf zit in een luxepositie en weet dat hij hoge eisen kan stellen, en dat doet hij ook.

Volgens The Athletic vraagt de Franse aanvaller ongeveer 700.000 euro per week, wat neerkomt op 36 miljoen euro per jaar. Die hoge eisen hebben er nu al voor gezorgd dat onder andere Manchester City afhaakte in de race voor het toptalent. Zij zouden nu hun zinnen gezet hebben op Erling Braut Haaland, het Noorse toptalent van Borussia Dortmund.