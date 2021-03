Ook in Australië brachten drie tieners man om na afspraakje via Grindr

Opvallend: in Canberra, Australië, is net een jaar geleden een man op vrijwel dezelfde wijze om het leven gebracht als David Polfliet uit Sinaai. Peter Keeley werd via datingapp Grindr naar een plaats gelokt, en er vermoord door drie 17-jarige jongens. Hun proces staat gepland voor augustus.

Februari 2020, kuststadje Broulee nabij de Australische hoofdstad Canberra. Ergens in de bosjes wordt Peter Keeley, een 56-jarige consultant in vastgoed, dood teruggevonden door een wandelaar. De man heeft zware verwondingen aan het hoofd en het gezicht. Al snel wordt een moordonderzoek opgestart en daaruit blijkt snel dat de man contacten had via Grindr, een datingapp voor homo’s. Kort nadien worden drie 17-jarige jongens opgepakt.

Twee verdachten worden opgepakt. Foto: New South Wales Police

De drie worden ervan verdacht de man gedood te hebben. Eén van hen zou hem gelokt hebben, en samen zouden ze in de Honda Jazz van de man naar een andere plaats gereden zijn, waar de twee andere jongemannen hem mee gedood zouden hebben. De feiten lijken opvallend goed op wat zich afgelopen weekend in Beveren afspeelde.

In Australië is evenwel onduidelijk wat het motief van de daders precies was. Ging het inderdaad om homohaat - wat je kan vermoeden door het afspraakje via Grindr - of was er sprake van drugshandel - zoals de familie van Keeley suggereerde? Dat moet allicht duidelijk worden tijdens het proces dat in augustus zal plaatsvinden. De drie verdachten blijven tot dan in de cel.