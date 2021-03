Een miljoen vaccins toegediend in België

Ons land heeft de drempel van 1 miljoen toegediende vaccins overschreden. Dat heeft Sabine Stordeur van de taskforce Vaccinatie dinsdag gezegd tijdens de persbriefing van Sciensano.

Volgens de cijfers die beschikbaar zijn op het dashboard van Sciensano hebben 644.933 mensen een eerste dosis gekregen, van wie 345.696 mensen een tweede dosis gekregen hebben. Fase 1b van de vaccinatie, voor de 65-plussers die niet in een woonzorgcentrum verblijven, is deze week van start gegaan.

“Komende jaren zullen mensen nog besmet raken”

Het crisiscentrum waarschuwt verder ook nog waarom het zo belangrijk is om zich te laten vaccineren. “Overlijdens gelinkt aan Covid zijn nu vooral te zien bij de 65-plussers buiten de woon-zorgcentra. Vroeger was 1 van de 2 overlijdens gelinkt aan mensen uit een woon-zorgcentra, maar daar wordt nu gevaccineerd”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

“De Hoge Gezondheidsraad heeft geadviseerd het gebruik van het vaccin uit te breiden naar alle leeftijdsgroepen. We beschikken nu over drie uitstekende vaccins voor ouderen en we zien dat de vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk bij ouderen zijn vruchten afwerpt. We verwachten dat ook binnen enkele weken hetzelfde te zien bij ons”, legt Van Gucht uit.

LEES OOK. Kabinet Maggie De Block negeerde keer op keer alarmerende berichten van experts: “Ons land is klaar om het coronavirus op te vangen” (+)

“Voor wie eraan twijfelt zich te laten vaccineren: er is bewezen dat het werkt. De neveneffecten zijn meestal mild en gaan voorbij. We weten uit meer dan honderd jaar ervaring met meerdere vaccins dat nevenreacties meestal vroeg optreden. Enkele weken na de injectie maar niet na lange termijn. Dat is een groot contrast met het virus dat op lange termijn klachten kan bezorgen. Het virus kan mensen in het ziekenhuis doen belanden en doden. Het neemt niet weg dat het virus voor de meesten mild is, maar wie wil meedoen aan deze loterij? Dit virus blijft circuleren en het is heel waarschijnlijk dat de meeste mensen komende maanden of jaren besmet zullen worden zeker als ze niet gevaccineerd zijn”, waarschuwt Van Gucht nog.