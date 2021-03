Vader van Meghan Markle reageert op interview: “Denk niet dat Britse royals racistisch zijn”

Thomas Markle, de vader van Meghan, heeft zich in een interview met de Britse zender ITV, uitgelaten over kwestie van de huidskleur van zijn kleinzoon Archie. “Ik denk niet dat de Britse royals racistisch zijn”, zo zei hij in een reactie op het veelbesproken interview van Oprah Winfrey met prins Harry en Meghan. Aanleiding is de uitspraak van de hertogin van Sussex over dat “iemand” binnen het koningshuis zich zorgen maakte over de huidskleur van hun zoontje Archie.

“Ik denk en hoop dat het gewoon een domme vraag was van iemand”, aldus Thomas Markle. “Het kan zo simpel zijn: iemand stelde een domme vraag, zonder daarom een racist te zijn.” Zowel Harry als Meghan, die biraciale roots heeft, wilden niet specificeren wie de kwestie ter sprake bracht. Volgens Oprah Winfrey wou Harry haar echter “verzekeren dat het niet zijn grootmoeder (Queen Elizabeth II, red.) noch zijn grootvader (prins Philip, red.) betrof”.

Gespannen

Meghan ligt al in de clinch met haar vader sinds haar huwelijk met Harry in het voorjaar van 2018. Thomas Markle kondigde toen kort voor het spektakel in Windsor met honderdduizenden toeschouwers aan toch niet te komen, naar eigen zeggen vanwege gezondheidsredenen. Sindsdien staan de twee op gespannen voet met elkaar. In het spraakmakende interview met Oprah Winfrey heeft Meghan Markle ook kritiek gegeven op haar vader. Hij loog tegen haar toen ze vroeg of hij had samengewerkt met de Britse tabloids, zo zei de hertogin in een aanvullend fragment dat maandag werd vrijgegeven door de Amerikaanse tv-zender CBS.

De Britse koninklijke familie heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van prins Harry en Meghan, maar er is crisisoverleg, zo heeft de Britse openbare omroep BBC dinsdag gemeld.