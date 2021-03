Ex-voetballer Gordon McQueen lijdt aan dementie, dochter Hayley trekt aan alarmbel: “Regels rond koppen moeten veranderen”

Na eerder Bobby Charlton heeft nu ook Gordon McQueen nu ook dementie. De Schotse ex-voetballer speelde voor Saint-Mirren, Leeds, Manchester United en de Schotse nationale ploeg tussen 1970 en 1985. Blijkbaar gebruikte de Schot in zijn carrière net iets te vaak zijn hoofd en dat heeft zijn gezondheid niet goed gedaan. Zijn dochter Hayley McQueen, die zelf sportjournaliste is, trekt aan de alarmbel en pleit voor veranderingen in het reglement.

“Ik besef nu pas hoeveel mijn vader zijn hoofd gebruikte”, zei McQueen in een interview met Sally Nugent op BBC’s Breakfast. “Als je vroeger niemand had om mee te spelen, kopte je hele dagen door een bal tegen een muurtje.”

Ook Gordon McQueen beseft nu dat zijn kopkunsten hem hebben geschaad op de lange termijn. “Hij vertelde me dat als hij weet had van de mogelijke gevolgen, hij toen wat voorzichtiger was geweest”, zei Hayley McQueen. “We weten nu dat het koppen schadelijk is, dus moeten we er iets aan doen.”

Research van de FA en de Professional Footballers’ Association (PFA) heeft uitgewezen dat ex-voetballers 3,5 keer meer kans hebben op ziektes aan de hersenen. De studie begon in 2019 nadat Jeff Astle stierf op 59-jarige leeftijd. De ex-aanvaller van West Brom overleed door de schade aan de voorkant van zijn hersenen door te veel te koppen.

In Engeland, Schotland en Noord-Ierland is het niet toegelaten voor kinderen onder de elf jaar om te koppen. Volgens de dochter van Gordon McQueen is dat al een goede stap vooruit, maar nog steeds niet voldoende. “Als tiener zijn je hersens nog volop aan het ontwikkelen, dus dat kan ook gevaarlijk zijn.” Als het aan Hayley McQueen ligt mogen de regels rond koppen grondig veranderd worden. “Voetbal zal misschien niet meer hetzelfde zijn, maar als het mensen hun toekomst kan redden, wat maakt het dan uit?”

De PFA heeft nu een werkgroep opgesteld om onderzoek te doen naar de hersenschade die een voetbalcarrière met zich kan meebrengen. Enkele oud-spelers hebben hun toestemming al gegeven om mee te werken aan het onderzoek.