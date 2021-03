Zware klap voor georganiseerde misdaad: gerecht hackt ‘onkraakbare’ misdaadtelefoons

Het gerecht in ons land heeft een zware slag toegebracht aan de georganiseerde misdaad. De speurders zijn erin geslaagd de code van de versleutelde berichtendienst ‘Sky ECC’ te kraken. Dat meldt De Standaard.

Honderden speurders hebben vanochtend op tientallen plaatsen tegelijk over het hele land huiszoekingen en arrestaties uitgevoerd. De operatie verliep onder coördinatie van het federaal parket en de Antwerpse federale politie.

De speurders zijn er volgens onze informatie eind vorig jaar in geslaagd het onkraakbaar geachte Sky ECC te kraken. Daardoor hebben ze zeker een maand lang vele tienduizenden live berichten die grote criminelen met mekaar uitwisselden om hun deals te sluiten, kunnen registreren.

De operatie van vandaag is daar een gevolg van. Ook de provider zelf en de verdelers van de apps zouden doelwitten van de actie zijn. De voorbije weken zouden door het kraken van Sky ECC al vele tonnen cocaïne in beslag zijn genomen in en rond de Antwerpse haven. Tot hoeveel arrestaties de operatie de volgende dagen zal leiden, is nog niet bekend. Volgens onze bronnen is al zeker één Antwerpse strafpleiter opgepakt.

Communicatiemiddel van drugscriminelen

Sky ECC is tegenwoordig een van de favoriete communicatiemiddelen die de grote (drugs)criminelen in ons land gebruiken. Het is de opvolger van het vorig jaar gekraakte Encrochat. In juli 2020 werden bij een groot internationaal onderzoek onder leiding van de Franse en Nederlandse recherche ruim 100 miljoen berichten onderschept die via Encrochat werden verstuurd.

Dankzij die hack zijn in Nederland ruim honderd verdachten aangehouden, is een netwerk van laboratoria opgerold waar onder andere crystal meth werd geproduceerd en is 1.200 kilo van die zwaar verslavende drug in beslag genomen. Daarnaast zijn 8.000 kilo cocaïne en bijna 20 miljoen euro contant geld in beslag genomen en zijn twee van de meest gezochte drugssmokkelaars van Nederland aangehouden. Het Nederlandse gerecht vond dankzij de encro-kraak zelfs een heuse martelkamer van de onderwereld. Ook in België wordt een aantal onderzoeken gevoerd op basis van de gegevens van Encrochat.

Het hacken van Encrochat leidde in de Nederlandse onderwereld tot paniek, maar in het Antwerpse milieu leek men zich niet al te veel zorgen te maken. ‘Bijna iedereen in Antwerpen is twee jaar geleden overgestapt van Encrochat naar Sky’, zei een bron in het milieu in juli vorig jaar tegen de Gazet van Antwerpen. Ook de grote Antwerpse criminelen in Dubai zouden met Sky werken. Maar nu heeft het gerecht Sky dus ook gekraakt.

Op zijn website prijst Sky Ecc de beveiliging van de app aan. Foto: skyecc.com

“Hack is onmogelijk”, zei bedrijf eerder

Sky ECC is een dure app die gebruikers kunnen laten installeren op hun iPhone, Blackberry of Google-telefoon. Die telefoons hebben geen gps, geen camera en geen microfoon, allemaal om te voorkomen dat er afgeluisterd kan worden en dat de locatie bepaald kan worden. Berichten worden na dertig seconden automatisch uitgewist. Als de gebruiker een ‘panic’-paswoord gebruikt, wordt de inhoud van het toestel meteen gewist. Ook de sky-app op zich is verborgen op het scherm van het toestel.

“Een hack zoals bij de andere providers is bij ons onmogelijk”, zegt Sky ECC op zijn website. Het bedrijf belooft op zijn site 5 miljoen dollar (4,2 miljoen euro) aan diegene die zijn encryptie kan kraken.

Sky ECC doet naar eigen zeggen wat het doet omdat “het bedrijf sterk gelooft dat privacy een fundamenteel mensenrecht is”. Maar volgens critici zijn meer dan 90 procent van de Sky- en Encco-klanten criminelen.