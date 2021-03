Alexandre Lacazette schreeuwt het uit tijdens schwalbe, en zorgt zo voor verandering in de regels

Tijdens een confrontatie tussen Burnley en Arsenal maakte Erik Pieters een lichte fout op Alexandre Lacazette. De Franse spits schreeuwde alles en iedereen bij elkaar, maar stond even later gewoon weer recht alsof er niets gebeurd was. De IFAB laat daarom duidelijk weten dat scheidsrechters vanaf nu kunnen ingrijpen bij dergelijke toneelstukjes op het veld.

De IFAB is de organisatie die de regels van het voetbal bepaald. Na de Oscar-waardige performance van Lacazette lieten zij dan ook weten dat scheidsrechters kunnen ingrijpen bij dat soort theater. Ex-scheidsrechter Mark Clattenburg liet weten dat hijzelf nooit spelers hoorde schreeuwen. “Ik kan me niet herinneren dat dat ooit gebeurde, omdat het geluid van de supporters te luid was”, zei Clattenburg. “Nu er geen supporters meer zitten, horen we natuurlijk alles wat er op het veld gezegd of geroepen wordt.”

Sean Dyche was alles behalve onder de indruk van het theatrale geschreeuw van Lacazette. De coach van Burnley had na de wedstrijd nog iets te zeggen over die fase. “Arsenal scoort hoog als het op schreeuwen aankomt, zoiets heb ik nog niet veel gehoord.”

Ook in Match Of The Day waren de analisten niet gediend van het theater, al was de reactie daar iets ludieker. Gary Liniker sloot zijn programma af en viel erna samen met Ian Wright en Dion Dublin schreeuwend op de grond.