Puigdemont trekt naar Europees Hof van Justitie na opheffing immuniteit

Voormalig Catalaans minister-president Carles Puigdemont trekt naar het Europees Hof van Justitie nu het Europees Parlement zijn immuniteit en die van zijn oud-ministers Antoni Comín en Clara Ponsatí opgeheven heeft. Dat heeft hij dinsdag gezegd tijdens een persconferentie.

Het Spaanse gerecht wil Puigdemont, Comín en Ponsatí vervolgen voor hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017. Er zijn drie Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd, maar die kunnen pas uitgevoerd worden als de immuniteit van de Catalaanse politici opgeheven wordt. Het Europees Parlement, waarin ze alle drie zetelen, stemde daar maandagavond mee in. De uitslag van die stemming werd dinsdagochtend bekendgemaakt.

LEES OOK. Europees Parlement heft immuniteit Catalaanse politici Puigdemont, Comín en Ponsatí op

Opheffing

Tijdens een persconferentie zei Puigdemont dinsdagmiddag dat hij, Antoni Comín en Clara Ponsatí “uiteraard ter beschikking staan van de Belgische rechters”, die uiteindelijk zullen moeten oordelen over hun uitlevering aan Spanje. Puigdemont en Comín verblijven in België en Ponsatí in Schotland, maar ook zij dook dinsdag aan de zijde van Puigdemont op in Brussel. Zoals ze eerder al hadden aangekondigd, trekken de drie nu naar het Europees Hof van Justitie.

In elk van de drie stemmingen spraken minstens 400 Europarlementsleden zich uit voor het opheffen van de immuniteit van Puigdemont, Comín en Ponsatí. Toch trekken de drie zich naar eigen zeggen op aan de “groter dan verwachte steun” in hun strijd tegen “repressie van politieke dissidenten”. Volgens Comín toont het stemresultaat aan dat “meer dan 40% van de Europese parlementsleden geen vertrouwen heeft in de Spaanse justitie”.