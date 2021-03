In 2020 had 1 op de 5 klachten bij Vlaamse Ombudsdienst te maken met corona

Van de 8.572 dossiers die de Vlaams Ombudsdienst in 2020 heeft behandeld hadden er 1.671 of één op de vijf te maken met de coronapandemie. Dat blijkt uit het jaarverslag 2020 van de Vlaamse Ombudsdienst dat dinsdag wordt voorgesteld in het Vlaams Parlement.

De coronapandemie heeft vorig jaar een impact gehad op heel veel domeinen van de samenleving. Dat weerspiegelt zich ook in de klachtendossiers die de Vlaamse overheidsdiensten en de Vlaamse Ombudsdienst vorig jaar op hun bord kregen.

Voor het eerst sinds 2013 noteerden alle Vlaamse overheidsdiensten samen opnieuw minder klachten, zo blijkt uit het Vlaams Bemiddelingsboek 2020. Daar waar de teller in 2019 voor het eerst boven de 100.000 klachten piekte (103.814), zakte dat aantal vorig jaar opnieuw naar 95.578 (-8,6 procent). Dat heeft vooral te maken met de halvering van het aantal klachten bij De Lijn van 72.694 in 2019 naar 37.253 in 2020.

Steunmaatregelen

Van de 8.572 zaken die de Vlaamse Ombudsdienst vorig jaar heeft behandeld, hadden er 1.671 of 19,5 procent te maken met de coronapandemie. Vooral in het domein ‘Werk en Economie’ is de corona-impact groot. Daar heeft bijna de helft van de zaken een link met corona. Vaak gaat het dan om dossiers rond de steunmaatregelen van de Vlaamse overheid.

“Alle zeilen bijzetten”, luidt de titel van het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst. Ombudsman Bart Weekers somt daarbij een aantal ‘zeilen’ op die kunnen bijgezet worden om de crisis verder te beheersen. Zo hebben de afgelopen maanden bijvoorbeeld geleerd dat economische steunmaatregelen best zo fijnmazig mogelijk zijn en tonen de ervaringen bij De Lijn aan dat de overheid de komende tijd best rekening houdt met “een grotere gevoeligheid voor drukte en veiligheid”.

Enorm vertrouwen in de overheid

Vorig jaar was ook een belangrijk jaar voor het vertrouwen in de overheid. “Overheidsmaatregelen waren alom aanwezig, of we dat nu graag hadden of niet. De burger stelde in 2020 een enorm vertrouwen in zijn overheid, die doordrong tot diep in het leven van ons allemaal”, staat in het jaarverslag. Maar datzelfde vertrouwen werd volgens de Ombudsman soms ook ernstig geschaad, denk bijvoorbeeld maar aan het verhaal van de zonnepanelen en de terugdraaiende teller. Sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof dat een einde maakte aan de virtueel terugdraaiende teller ontving de Vlaams Ombudsdienst om en bij de 2.000 klachten.